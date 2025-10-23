إعلان

درجات وعدد ساعات امتحانات المواد الدراسية لجميع المراحل بالمعاهد الأزهرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:42 م 23/10/2025
اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، درجات وعدد ساعات الامتحانات الشهرية ونصف ونهاية العام لجميع المراحل التعليمية.


ونصت ضوابط عقد الامتحانات الشهرية و الفصلين الدراسيين الأول والثاني، على النحو التالي:


- يراعى تطبيق الاختبارات الشهرية المقررة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.


- للمهام الأدائية خمس درجات في كل فصل دراس، ويضع لها المعلم سؤالًا مع اختبار الشهر الثاني.


- يتم زيادة نصف ساعة على زمن المادة الأصلي في الفصل الدراسي الثاني للتلميذ المتخلف عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.


ساعات امتحانات المواد الدراسية المعاهد الأزهرية

