اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، درجات وعدد ساعات الامتحانات الشهرية ونصف ونهاية العام لجميع المراحل التعليمية.



ونصت ضوابط عقد الامتحانات الشهرية و الفصلين الدراسيين الأول والثاني، على النحو التالي:



- يراعى تطبيق الاختبارات الشهرية المقررة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.



- للمهام الأدائية خمس درجات في كل فصل دراس، ويضع لها المعلم سؤالًا مع اختبار الشهر الثاني.



- يتم زيادة نصف ساعة على زمن المادة الأصلي في الفصل الدراسي الثاني للتلميذ المتخلف عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.



