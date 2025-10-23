درجات وعدد ساعات امتحانات المواد الدراسية لجميع المراحل بالمعاهد الأزهرية
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، درجات وعدد ساعات الامتحانات الشهرية ونصف ونهاية العام لجميع المراحل التعليمية.
ونصت ضوابط عقد الامتحانات الشهرية و الفصلين الدراسيين الأول والثاني، على النحو التالي:
- يراعى تطبيق الاختبارات الشهرية المقررة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.
- للمهام الأدائية خمس درجات في كل فصل دراس، ويضع لها المعلم سؤالًا مع اختبار الشهر الثاني.
- يتم زيادة نصف ساعة على زمن المادة الأصلي في الفصل الدراسي الثاني للتلميذ المتخلف عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.
