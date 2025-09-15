العام الدراسي 2026.. خطة توزيع المنهج للمرحلة الثانوية الأزهرية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خطة توزيع المقرر الدراسي للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2026/2025.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد، بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، السبت المقبل، وسط متابعات جيدة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية والأزهر الشريف.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات وبمناسبة الاستعداد لانطلاق الدراسة، وتحقيق الانضباط الدراسي، وحسن سير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية.

وتضمنت تنفيذ حركة الندب دون إبطاء أو تأخير، وتكليف الموجهين بمتابعة المعاهد قبل بداية الدراسة للوقوف على احتياجاتها الفعلية، وسرعة الانتهاء من تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، لاستقرار العملية التعليمية بالمعاهد.

كما تضمنت التعليمات طباعة المناهج وتوزيعها على المعلمين، مع التزام كل معلم بكتابة المنهج ووضع صورة مطبوعة منه في صدر دفتر التحضير، والتنبيه على تدوير المناهج على المعلمين في جميع التخصصات، والتنبيه على القائمين بعمل الجداول بمراعاة العدالة وتوزيع جداول الحصص على المعلمين، والالتزام بتوزيع الكتب على الإدارات التعليمية أولًا بأول، مع التنبيه بتسليمها للمعاهد الأزهرية.

وحظر قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع الطلاب ارتداء الملابس غير اللائقة حرصًا على الظهور بالمظهر اللائق لمنتسبي الأزهر الشريف، والتزام المعاهد بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء، والانتماء الوطني، وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة، مع التأكيد على الالتزام اليومي بأداء تحية العلم، وترديد النشيد الوطني باعتبارهما من الركائز الأساسية في بناء الهوية الوطنية.

