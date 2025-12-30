طالبة بالإعدادية الأزهرية تحصل على برونزية العالم في الكاراتيه - صور

هنأ الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الطالبة رودينا سعد عبدالرحمن سلطان، بالصف الثالث الإعدادي بمعهد فتيات آل نوح الإعدادي النموذجي، بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بمناسبة إنجازها الرياضي العالمي المشرف، وحصولها على المركز الثالث عالميًا والميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه، إلى جانب حصولها على المركز الخامس عالميًا في الكاتا، ضمن فعاليات البطولة الإفريقية الدولية المفتوحة للكاراتيه التقليدي والموحد (جنرال).

وجاء هذا الإنجاز خلال مشاركة الطالبة في البطولة الإفريقية الدولية المفتوحة للكاراتيه التقليدي والموحد، التي أُقيمت خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025م على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، بمشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة إفريقية، في واحدة من أكبر البطولات القارية.

وأعرب الشيخ أيمن عبد الغني عن فخره واعتزازه بما حققته الطالبة رودينا من نتائج مشرفة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب وطالبات الأزهر الشريف وقدرتهم على الجمع بين التفوق الدراسي والرياضي، ورفع اسم الأزهر ومصر في المحافل الدولية، متمنيًا لها دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات والبطولات في مسيرتها القادمة.

