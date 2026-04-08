أمين الفتوى: المهر في العرف المصري يشمل "الشبكة والقايمة والمؤخر"

كتب : علي شبل

03:35 م 08/04/2026

دار الإفتاء المصرية

كشف الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن بعض أحكام المهر في الزواج، وهل يعد من شروط صحة الزواج، وهل عقد الزواج يصح بدونه.

بيّن أمين الفتوى أن المهر في الإسلام هو المال الذي يقدمه الخاطب لمخطوبته أو الزوج لزوجته، كدليل على صدق رغبته في الزواج، مشيراً إلى أن القرآن الكريم سماه "صداقاً" في قوله تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، لافتاً إلى أن هذا الاسم يعكس معنى الصدق في نية الإكرام والإحسان إلى المرأة وتعزيز مكانتها.


المهر ليس ركنا من أركان الزواج


وأضاف بسيوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أن المهر ليس ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه، ولكنه من واجباته، بمعنى أن عقد الزواج يصح بدونه، ولكن إذا تم الدخول بالزوجة فيجب لها ما يسمى بـ"مهر المثل"، وهو المهر الذي جرى به العرف لمثلها من النساء.


وختم أمين الفتوى قائلًا إن المهر في العرف المصري يشمل ثلاثة أمور رئيسية، وهي المقدم الذي يطلق عليه البعض "الشبكة" أو الذهب، وقائمة المنقولات، ومؤخر الصداق، موضحاً أن هذه كلها تدخل تحت مسمى المهر، وإن اختلفت صورها بين الناس.

اقرأ أيضاً:

هل يجوز قضاء أكثر من صلاة فائتة مع كل فرض حاضر؟.. أمين الفتوى يجيب

هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور غسله أو جنازته؟.. أمين الفتوى يرد

أمين الفتوى: ذنوب الآباء قد تظهر عقوبتها في الأبناء أو في الصحة أو في المال

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب
"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
لماذا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التشخيص خطر على صحتك؟
هبوط مفاجئ للدولار بعد تدفقات أجنبية قوية.. ماذا نعرف؟
الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران