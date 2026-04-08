إعلان

هل يجوز تفسير القرآن الكريم بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء ترد

كتب : علي شبل

02:42 م 08/04/2026 تعديل في 02:44 م

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ظل تزايد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي Ai وتوفر بعض التطبيقات التي تفسر القرآن الكريم، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال تلقته من شخص يقول: هل يجوز للإنسان الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم؟

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن علم التفسير هو المفتاح الكاشف عن هِدايات القرآن الكريم وتشريعاته، وهناك الكثير من الضوابط التي يجب تحققها فيمن يتصدر له تأليفًا أو نقلًا أو تدريسًا.
ولذلك - تقول لجنة الفتوى - حذر الشرع الشريف من القول في القرآن بغير علم أو بمجرد الرأي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن قَالَ فِي القُرآنِ بِغَيرِ عِلمٍ، فَليَتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ» أخرج أحمد، غيره.
وشددت الإفتاء على أن الاعتمادَ الكُلِّيَّ على تطبيقاتِ الذكاءِ الاصطناعيِّ في تفسير القرآن الكريمِ أمرٌ ممنوعٌ شرعًا، ولا تُتَلَقَّى معانيه منها استقلالًا؛ وذلك صيانةً لكتابِ الله تعالى عن الظنِّ والتخمين، وعن أن يُتداوَل تفسيرُه بغير علمٍ، أو يُنسبَ إليه ما لم يثبت عن أهله، وقصرًا للخوضِ في معانيه على من تحقَّق بأدواتِ التفسير وضوابطه المعتبرة من المفسِّرين والفقهاء المعتبرين.

اقرأ أيضاً:

هل يجوز قضاء أكثر من صلاة فائتة مع كل فرض حاضر؟.. أمين الفتوى يجيب

هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور غسله أو جنازته؟.. أمين الفتوى يرد

أمين الفتوى: ذنوب الآباء قد تظهر عقوبتها في الأبناء أو في الصحة أو في المال

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران
أخبار مصر

حوادث وقضايا

شئون عربية و دولية

نصائح طبية

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران