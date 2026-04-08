في ظل تزايد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي Ai وتوفر بعض التطبيقات التي تفسر القرآن الكريم، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال تلقته من شخص يقول: هل يجوز للإنسان الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم؟

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن علم التفسير هو المفتاح الكاشف عن هِدايات القرآن الكريم وتشريعاته، وهناك الكثير من الضوابط التي يجب تحققها فيمن يتصدر له تأليفًا أو نقلًا أو تدريسًا.

ولذلك - تقول لجنة الفتوى - حذر الشرع الشريف من القول في القرآن بغير علم أو بمجرد الرأي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن قَالَ فِي القُرآنِ بِغَيرِ عِلمٍ، فَليَتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ» أخرج أحمد، غيره.

وشددت الإفتاء على أن الاعتمادَ الكُلِّيَّ على تطبيقاتِ الذكاءِ الاصطناعيِّ في تفسير القرآن الكريمِ أمرٌ ممنوعٌ شرعًا، ولا تُتَلَقَّى معانيه منها استقلالًا؛ وذلك صيانةً لكتابِ الله تعالى عن الظنِّ والتخمين، وعن أن يُتداوَل تفسيرُه بغير علمٍ، أو يُنسبَ إليه ما لم يثبت عن أهله، وقصرًا للخوضِ في معانيه على من تحقَّق بأدواتِ التفسير وضوابطه المعتبرة من المفسِّرين والفقهاء المعتبرين.

