هل يجوز لكافل اليتيم أن يكتب وصية له بماله بعد وفاته؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

11:05 ص 08/04/2026

دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم وصية كافل اليتيم لمكفوله بعد وفاته، وهل يجب تتفيذ الوصية شرعًا، وهل على بقية الورثة تنفيذها.
في بيان فتواها، أكدت الإفتاء أنه يجوز شرعًا لكافل اليتيم أن يكتب له من ماله بعد وفاته ما شاء، ويُعَدُّ ذلك من باب الوصية.
أوضحت الإفتاء أن الوصية تجوز للوارث وغيره في حدود الثلث، وتُنَفَّذ بلا حاجة لإذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تُنَفَّذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، كما يجوز لكافل اليتيم أن يعطيه ما شاء من ماله حال حياته دون قيد عليه ما دام يرى المصلحة في ذلك.

حكم تسمية الطفل اليتيم باسم كافله

وكانت الإفتاء، بينت في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حكم تسمية الطفل اليتيم باسم كافله، قائلة إنه لا يجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل اسمه، أو فيما يوهم أنه ابنه من صلبه؛ لِما يحصل بهذا من صورة التبني المنهي عنه شرعًا.
واستشهدت بقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]، ومعلوم أن الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يُسَمَّى بـ"زيد بن محمد" لَمَّا تَبنَّاه سيدُنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزل التحريم عاد اسمه كما كان "زيد بن حارثة".

دار الإفتاء حكم وصية كافل اليتيم حكم تسمية اليتيم باسم كافله

