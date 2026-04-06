تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورد من إحدى المتابعات تقول فيه: “أخويا بيشرب محرمات، وموصي إن ابنه ما يحضرش غسله ولا جنازته، فهل تُنفذ هذه الوصية؟”.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن مفهوم الوصية عند كثير من الناس غير دقيق، مضيفا، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم، أن الوصية تكون في حدود المال بما لا يتجاوز الثلث، سواء لوريث أو لغيره، أو في وجوه الخير، أما أن تكون الوصية بقطيعة رحم أو بمنع البر والإحسان، فمثل هذه الوصايا لا تُنفذ.

وأشار إلى أن منع الابن من القيام بواجباته تجاه والده بعد وفاته يُعد من الأمور غير المقبولة شرعًا، لأن الأصل هو صلة الرحم والبر، وليس القطيعة، مؤكدًا أن مثل هذه الوصايا لا يُعمل بها.

وأضاف أن حضور الابن لتغسيل والده يكون بحسب الحاجة، فإذا وُجد احتياج لمساعدته فلا مانع من قيامه بذلك، أما حضور الجنازة فهو واجب عليه، بل من الأولى أن يتقدمها ويقوم على شؤون دفن والده.

وأكد أن على الابن أن يدعو لوالده ويستغفر له ويتصدق عنه، وأن يحاول تعويض ما كان من تقصير أو خطأ من والده بإهداء ثواب الأعمال الصالحة له، لعل ذلك يكون سببًا في نفعه بعد وفاته، موضحًا أن هذا هو البر الحقيقي الذي ينفع الميت ويصل إليه.

هل الرسم حرام حتى لو كان مجرد موهبة وهواية؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العلاج؟.. أمين الفتوى يجيب



