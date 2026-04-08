هل كشف جزء من الشعر والرقبة يعد حجابًا شرعيًا؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

10:45 ص 08/04/2026

الحجاب

ما حكم ارتداء الحجاب مع ظهور جزء من الشعر والرقبة، وهل يعد ذلك حجابًا شرعيًا أم لا؟.. سؤال تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد عليه، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن مسألة الحجاب يسيرة في أصلها، كما أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على المرأة إلا ما فيه صلاحها في الدنيا والآخرة
وأكد أن الحجاب لا يمثل عائقًا أمام نجاح المرأة أو دراستها أو عملها، بل يمكن للمرأة أن تحقق نجاحات كبيرة وهي ملتزمة به.

وشدد "عثمان" على أن الحجاب الشرعي يقوم على الاحتشام الكامل حتى لا يظهر مفاتن المرأة، لافتًا إلى أن ظهور أي جزء من هذه المفاتن يعني أن هناك خللًا في الحجاب، ويستدعي من المرأة أن تراجع نفسها وتسعى إلى إتمامه بما يرضي الله.

وختم أمين الفتوى مشيرًا إلى أهمية حسن التعامل عند النصح، مؤكدًا أنه لا ينبغي التعامل مع من لم تلتزم بالحجاب الكامل بأسلوب ينفرها أو يدفعها لترك الطاعة، بل يجب تشجيعها على ما تقوم به من أعمال صالحة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن مع دعوتها بلطف لاستكمال التزامها بالحجاب.

أمين الفتوى حكم كشف جزء من الشعر والرقبة الحجاب الشرعي فتاوى المرأة

حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات

انخفاض مفاجئ في أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأربعاء
انخفاض مفاجئ في أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأربعاء
الرئيس السيسي يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزيري الكهرباء
الرئيس السيسي يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزيري الكهرباء
سمير غطاس: إيران قد تندفع لـ"خيار الحسين" في حربها ضد أمريكا وإسرائيل
سمير غطاس: إيران قد تندفع لـ"خيار الحسين" في حربها ضد أمريكا وإسرائيل
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. استهداف منشآت نفطية ومحطات كهرباء في الكويت
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. استهداف منشآت نفطية ومحطات كهرباء في الكويت

