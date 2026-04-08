ما حكم ارتداء الحجاب مع ظهور جزء من الشعر والرقبة، وهل يعد ذلك حجابًا شرعيًا أم لا؟.. سؤال تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد عليه، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن مسألة الحجاب يسيرة في أصلها، كما أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على المرأة إلا ما فيه صلاحها في الدنيا والآخرة

وأكد أن الحجاب لا يمثل عائقًا أمام نجاح المرأة أو دراستها أو عملها، بل يمكن للمرأة أن تحقق نجاحات كبيرة وهي ملتزمة به.

وشدد "عثمان" على أن الحجاب الشرعي يقوم على الاحتشام الكامل حتى لا يظهر مفاتن المرأة، لافتًا إلى أن ظهور أي جزء من هذه المفاتن يعني أن هناك خللًا في الحجاب، ويستدعي من المرأة أن تراجع نفسها وتسعى إلى إتمامه بما يرضي الله.

وختم أمين الفتوى مشيرًا إلى أهمية حسن التعامل عند النصح، مؤكدًا أنه لا ينبغي التعامل مع من لم تلتزم بالحجاب الكامل بأسلوب ينفرها أو يدفعها لترك الطاعة، بل يجب تشجيعها على ما تقوم به من أعمال صالحة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن مع دعوتها بلطف لاستكمال التزامها بالحجاب.

