هل تبطل الصلاة في الأدوار العليا في المساجد؟.. عالم أزهري يوضح

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر، عن حكم الصلاة بالادوار العليا في المساجد، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته : بعض المساجد بها طوابق متعددة يصلي الإمام بمجموعة من المصلين في الدور الأرضي ويصلي بصلاة الإمام بعضهم في الطابق الثاني والبعض الآخر منهم في الطابق السادس، وهكذا فما حكم صلاة من صلى في هذه الطوابق؟.

وفي رده، يوضح العالم الأزهري أن هناك شروطا لصحة صلاة الجماعة، منها ان ينوي المأموم الائتمام أي أن ينوي أن تكون صلاته تابعة لصلاة الامام وأفعال صلاته تكون عقب أفعال صلاة إمامه لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم :( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد).و

وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ومن الشروط المهمة لصحة الاقتداء أي لصحة صلاة الجماعة علم الماموم بحركات وتنقلات إمامه، ويتحقق العلم إما برؤيته لإمامه مباشرة أو رؤية الصفوف التي تصلي خلفه ، فإن لم يتحقق هذا ولا ذاك فبسماع صوته من خلال مكبر الصوت.

وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر إلى أن صلاة من صلى في الأدوار العلوية إذا كان عالما بصلاة إمامه من خلال سماع صوته عن طريق مكبر الصوت صحيحة بحمد الله وهذا لا خلاف عليه بحمد الله.

واستدرك الدكتور عطية لاشين، قائلًا: لكن الذي أثار السؤال أن كنت في زيارة لأحد مصانع الحلويات الكبرى البحيرة، فنودي لصلاة الظهر هناك وبالطبع هناك مسجد أرضي وخصص القائمون على المصنع مكانا في كل طابق يوازي في موقعه موقع المسجد الأرضي وموظفو كل دور وعماله يصلون في أدوارهم كما هم مقتدين بالإمام الذي يصلي في الدور الأرضي فلفت ذلك نظري واسترعى انتباهي وواعدتهم ببحث المسألة بحثا شرعيا فأقول: إن قسنا ما حدث على ما يحدث بالمساجد المتمحضة عن كونها مسجدا كان هذا جائزا وإن كان الأمر مختلفا حيث لم تتمحض أماكن الصلاة عن كونها مسجدا لأنها ملحقة بأبنية أخرى ومنها مواقع الإنتاج كان ذلك غير جائز.

وفي النهاية، يقول لاشين: النفس لا تطمئن الى الجواز بل تميل الى عدم الجواز والبديل المقترح أن يكون لكل طابق إمام يؤم زملاءه في الصلاة مستقلا عن الإمام الرئيس الذي يصلي ببعض الناس في الدور الأرضي.

وختم أن ذلك ليس من باب تعدد الجماعات في الزمن الواحد المنهي عنه لأن ذلك خاص بالتعدد في المكان الذي يصلي فيه الإمام وكانت الجماعتان أو الجماعات يجمعهما مكان واحد وليس ما نحن فيه كذلك.. هذا والله أعلم.

