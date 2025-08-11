ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين.. المفتي يوضح

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما الذي ينبغي أن يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ فإني أمرُّ على المقابر كثيرًا لقربها من الطريق في بلدتي، فأرجو من فضيلتكم بيان الأذكار أو الأدعية التي تُقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ وهل هذا خاص بالرجال؟ أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال المفتي، يُسن أن يقول المارُّ بالمقابر: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ"، أن يدعو للمتوفي بما يشاء من الرحمة والمغفرة وغير ذلك"، أن يدعو للمتوفي بما يشاء من الرحمة والمغفرة وغير ذلك.

وأضاف عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: يجوز للعبد أن يقرا سورة الفاتحة، أو "قل هو الله أحد"، وهبة ثواب ذلك لمن في المقبرة، إذ الأمر في هذا واسع، ويستوي في ذلك الرجال والنساء.

