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السعودية.. سبب تراجع عدد الحجاج حول مسجد نمرة مقارنة بمناسك 2024 يثير تفاعلا

03:11 م الجمعة 06 يونيو 2025

مسجد نمرة

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كتب- محمد قادوس:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه التراجع الهائل بعدد الحجاج الذين يقفون حول مسجد نمرة في يوم عرفة استعدادا لحضور خطبة عرفة بمناسك العام 2025 مقارنة بالعام الماضي الأمر الذي أثار تفاعلا.

وفي مقطع فيديو متداول نشرته القناة الإخبارية السعودية، موضحة بشاشة مقسومة إلى قسمين الأول يظهر أعداد الحجاج العام الجاري والثانية من مناسك العام 2024 حيث يظهر الاختلاف في الأعداد واضحا بصورة كبيرة.

وذكرت قناة الإخبارية في تعليق على مقطع الفيديو: "مشهد يعكس وعي الحجاج بالإرشادات الصحية في يوم عرفة.. 2025 يشهد التزاما واسعا من الحجاج بعدم التعرض لأشعة الشمس، مقارنة بعام 2024".

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السعودية مسجد نمرة مناسك الحج
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