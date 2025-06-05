كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن يوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو يوم الجود والإحسان والمغفرة، اليوم الذي يباهي الله تعالى فيه ملائكته بعباده التائبين المستغفرين المنيبين إليه، واصفًا إياه بأنه "يوم الصفح والكرم".

وأضاف الجندي، خلال حلقة ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": يوم عرفة فرصة عظيمة أعطاها الله- عز وجل- لمن هم في نهاية رحلة الدنيا وبداية رحلة الآخرة ليعودوا إليه بالتوبة والإنابة والدعاء والرجاء، ويطلبوا منه حسن الخاتمة.

وتابع: شبابنا لازم يبصّ ليوم عرفة نظرة مختلفة؛ كل واحد يشوف هو بيمثل له إيه: فرصة للتوبة، نقطة بداية جديدة، فرصة للإقلاع عن العادات السيئة.

اقرأ أيضًا:

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل الصلاة الفائتة دين على العبد يجب قضاؤه

هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. أزهري يوضح الطريقة الصحيحة