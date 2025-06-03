أمين الفتوى يوضح مواصفات وشروط الأضحية

كتب- محمد قادوس:

تحدث الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن شروط الأضحية التي يجب على المسلمين الالتزام بها خلال عيد الأضحى، موضحًا التفاصيل الفقهية والواقعية المتعلقة بنوع الأضحية وسنها ووزنها.

وقال أمين الفتوى، إنه من أول شروط صحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام مثل الخراف والماعز والأبقار والجاموس والإبل، لافتًا إلى أن أي حيوانات أخرى، كالطيور أو الأسماك أو غيرها لا تُعد صالحة للأضحية شرعًا، مستشهدًا بأقوال الفقهاء الذين قصروا الأضحية على ما ورد في الشرع.

وأضاف فخر، خلال لقائه ببرنامج" صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة" الأولى المصرية": أن هناك أعمارًا محددة يجب أن تبلغها الأضحية حتى تكون مقبولة، وهي الضأن ما بلغ ستة أشهر فأكثر، والماعز ما بلغ سنة كاملة فأكثر، والأبقار ما بلغ سنتين فأكثر، والإبل ما بلغ خمس سنوات فأكثر.

ونوه أمين لجنة الفتوى بأن التطورات الحديثة في تربية المواشي تستدعي إعادة النظر في بعض التفاصيل، حيث إن الأبقار التي تُربى في المعالف الحديثة وتُغذى بشكل علمي تصل إلى الوزن والنضج المثالي خلال عام ونصف أو عام وسبعة أشهر فقط.

وتابع: الوزن والنضج الكامل قد يغنيان عن شرط السن إذا ثبت أن الحيوان بلغ مرحلة النضج التي تحقق الهدف الشرعي من الأضحية، وهو الانتفاع بلحمها بشكل كافٍ للفقراء والمحتاجين.

وشدد أمين لجنة الفتوى على أن مصلحة الفقير هي المعيار الذي يُحتكم إليه، فطالما كانت الأضحية وافية اللحم ومناسبة من حيث الحجم والنضج، فلا مانع من الأخذ برأي بعض الفقهاء الذين يُجيزون الذبح في مثل هذه الحالات، رحمةً وتيسيرًا على الناس.

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