أمين الفتوى يوضح حكم تقنية (Deepfake): التَّقدُّم التكنولوجي حلال بشرط

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم تقنية (Deepfake)، وهي إحدى التقنيات المتطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي AI، موضحا البُعْد الأخلاقي والشرعي للتقنية المسماة التزييف العميق.

وأوضح أمين الفتوى أن تقنية "التزييف العميق" تعتمد في الأصل على تزييف الفيديوهات والمقاطع الصوتية لبعض الأشخاص باستخدام "AI" لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا آخر لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة.

واكد ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن البُعْد الأخلاقي والشرعي يُجَرِّم ويُحَرِّم مثل هذه التقنية التي ما فتأ مستخدموها في استعمالها في التضليل والاحتيال والابتزاز؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، فهذا دليل على تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.

وختم أمين الفتوى مؤكدًا أن ديننا لا يقف حجر عثرة أمام التَّقدُّم التكنولوجي، بل يبيحه شريطة ألَّا يعود هذا التَّطوُّر على مَن يشاهده -فضلًا عمَّن يمارسه- بالضرر والأذى.

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