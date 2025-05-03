هل وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

كتب- محمد قادوس:

أوضح الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي حول اقتناء الكلاب في البيوت، وهل يمنع وجودها دخول الملائكة كما يشاع.

وقال أمين الفتوى، في الفقه الإسلامي، الكلب إما أن يكون لغرض معتبر، أو لغير غرض.. فإذا كان لغرض معتبر مثل الحراسة، أو كلب مدرّب للبحث والكشف، أو لرعاية الماشية، أو حتى للتنبيه داخل العمارات والأماكن النائية، فاقتناءه جائز شرعًا، ووجوده في المنزل لا يمنع دخول الملائكة".

وأشار إلى أن الكلب المعلّم الذي يُستخدم في الصيد أو الجلب، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: (ومما علَّمتم من الجوارح مكلّبين)، هذا الكلب يجوز استخدامه شرعًا، ووجوده لا حرج فيه".

وأضاف العوضي خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": حتى إذا اقتُني الكلب لغرض الأمان أو الصحبة لمن يعيش وحده، أو للتنبيه من الخطر، فهذا يدخل في الحاجات التي لا تُمنع شرعًا، ويُعتبر من الأمور المباحة، خاصة إذا لم يكن فيه ضرر على الجيران أو مخالفة لقوانين المكان".

وحول ما يُشاع من أن الكلب يمنع دخول الملائكة، قال: "النصوص التي وردت بمنع دخول الملائكة تتحدث عن الكلب الذي لا حاجة له، أي إذا اقتُني لمجرد التسلية فقط دون غرض معتبر، وهنا اختلف الفقهاء، فمنهم من قال إن اقتناء الكلب في هذه الحالة حرام، ومنهم من قال مكروه، أي يُستحب تجنّبه، لكن لا يأثم فاعله".

وشدد على أنه "إذا أصر الإنسان على اقتناء الكلب، فعليه تخصيص مكان له لا يزعج الجيران، وألا يكون من السلالات المؤذية أو الشرسة، وذلك لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار".

وتابع: "الخلاصة أن وجود الكلب في البيت لا يمنع دخول الملائكة إذا كان لحاجة معتبرة أو لغرض مشروع، أما إذا لم يكن لحاجة، فالأولى تركه، وهو في هذه الحالة مكروه على الأقل، وليس حرامًا بالضرورة".