هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح

كتب - علي شبل:

أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المرأة غير ملزمة شرعًا بتوفير مال من نفقتها الخاصة لأداء فريضة الحج، إذا لم تكن مستطيعة ماليًا.

وأوضحت أن فريضة الحج لا تجب على المسلم – رجلًا كان أو امرأة – إلا إذا تحققت الاستطاعة المالية، وأنه في حالة توفر هذه الاستطاعة، يصبح الحج واجبًا ويجب على المسلم المبادرة بأدائه. كما أوضحت أن المسلم غير مطالب شرعًا بتحصيل المال لأداء الحج إذا لم يكن مستطيعًا.

وأضافت عضوة الأزهر للفتوى، خلال لقائها ببرنامج «حواء» على قناة الناس، أن المرأة إذا توفرت لديها القدرة المالية، أو حصلت على مال كهدية أو هبة من الغير يمكنها به أداء فريضة الحج، فإن الفريضة تُعد مقبولة شرعًا وتسقط عنها، بغض النظر عما إذا كان المال من كسبها الشخصي أو من هبة.

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