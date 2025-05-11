قبل الشروع في الحج.. د.عصام الروبي يوضح أنواع النسك الثلاثة

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، أن الحج فريضة، ويكون له أنواع، منه الافراد، ومنه التمتع، ومنه القران، مشيرًا إلى معنى الإفراد وهو أن يقول الشخص لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم حجا، وأن ينوي الحج فقط أو يؤديه على الوجه الأكمل، وهذا يكون لأهل مكة، أو من ذهب هنالك وأراد أن يحج مفردًا، وأقام في مكة وأخذ حكم المقيمين فيها فعليه الإفراد.

وأضاف الروبي في فيديو قديم له نشر عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: أن التمتع والقران يكون لغير أهل مكة لأن أهل مكة لا يتمتعون ولا يقرنون وهذا لأنهم مقيمون، مشيرًا إلى معنى التمتع وهو أن يذهب العبد ويقول لبيك اللهم بعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فيقوم هذا الشخص بأداء العمرة كاملة الأركان، وهذا يكون عليه هدي.

واستشهد العالم الأزهري بقول الله-تعالى-في سورة البقرة،" فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

وأوضح الداعية الإسلامي أن القارن هو الذي يقوم بالحج والعمرة معًا: أولًا يقول" لبيك اللهم بحج وعمرة معًا"، فيذهب ليطوف طواف القدوم ثم يسعى بعده سعيًا، فهذا السعي يكفيه عن سعي الحج لأنه لازال محرمًا فعليه أن لا يتحلل من ملابس إحرامه فعليه ان يكن كما هو عليه وهذا لأنه قارن، وإذا به يدخل أعمال الحج على أعمال العمرة دون أن يتحلل من العمرة.

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