أمين الفتوى: سورة "الأعلى" و"الشرح" من المجربات قبل المذاكرة والامتحانات

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التوفيق في المذاكرة والاستيعاب لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى، مشددًا على أهمية أن يبدأ الطالب يومه بصلاة الفجر ويكثر من الدعاء، خاصة في السجود، مع المواظبة على الصلوات وبر الوالدين، باعتبارهما من أعظم أسباب التوفيق.

وأضاف عبد السلام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من المجربات التي نقلها مشايخ العلم وأهل الله قراءة سورتي "الأعلى" و"الشرح" قبل البدء في المذاكرة، لما فيهما من أثر طيب على الحفظ والفهم بإذن الله.

وأوضح أمين الفتوى: نوصي أبناءنا الطلاب بكثرة الدعاء قبل وأثناء المذاكرة، والالتزام بآداب الدعاء، وعلى رأسها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التضرع إلى الله بما شاءوا من الدعاء، ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم كقوله تعالى: (رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق)، و(رب أنزلني منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين).

كما أشار إلى دعاء جميل متداول بين الصالحين وإن لم يرد نصًا في السنة: "اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك.

وأكد أمين الفتوى على أن الذكاء وحده لا يكفي للنجاح ما لم يكن مقرونًا بالتوكل على الله والتجرد من الغرور، قائلاً: "رأينا طلابًا اعتمدوا على ذكائهم فقط فخاب ظنهم في الامتحانات، بينما من أقبل على الله متضرعًا، رزقه الله الفهم والتيسير".

وأكد على قوله تعالى: (وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أُنيب)، داعيًا الله أن يوفق جميع الطلاب في اختباراتهم، وأن يجعل النجاح حليفهم.

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