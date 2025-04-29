لماذا جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسؤوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.

وقال: الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسؤوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسؤوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسؤوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات.

واستشهد بمثال توضيحي: إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسؤول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسؤوليات مالية أكبر.

وأكد علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.

اقرأ ايضًا

سيدة تطلب الفتوى: أمتنع عن الجماع مع زوجي لأنه لا يصلي؟.. وأمين الفتوى ينصح

رمضان عبد المعز يوضح سر السعادة الدنيا والآخرة

حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. المفتي يوضح