الأزهر للفتوى: أداء النساء صلاة العيد جنب الرجال بدون حائل مكروهة شرعًا

كتب- علي شبل:

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، حكم صلاة النساء بجوار الرجال في الساحات خلال صلاة عيد الفطر غدا الإثنين غرة شوال 1446 هـ.

وردا على سؤال تلقاه المركز يقول صاحبه: ما حكم صلاة الرجال إلى جوار النساء في صلاة العيد؟، أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز أن خروج المسلمين رجالًا ونساء وأطفالًا لصلاة العيد أمر مستحب؛ ليكبروا الله ويشهدوا الخير.

وشددت لجنة الفتاوى على أنه ينبغي الفصل بين الرجال والنساء إذا أقيمت الصلاة، فيصطف الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء؛ ولا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما ورد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي ﷺ: «فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةُ -قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَاةُ أُمَّتِي-». [أخرجه أبو داود]

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ أَنَا ويَتِيمٌ، في بَيْتِنَا خَلْفَ النبيِّ ﷺ، وأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا». [متفق عليه]

وأشارت إلى أن في هذا التنظيم والترتيب تعظيما لشعائر الله، وحفاظا على مقصود العبادة، ومنعا لما قد يخدش الحياء، أو يدعو لإثم، أو يتنافى مع الذوق العام.

وقد رغَّب سيدنا محمد ﷺ في تخصيص باب من أبواب مسجده لخروج النساء تأكيدًا على هذه المعاني، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال ﷺ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ». [أخرجه أبو داود]

وعليه- تؤكد اللجنة- فلا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند جمهور الفقهاء.

وختمت الفتوى: وخروجًا من هذا الخلاف، وحرصًا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التي دلَّت عليها الشريعة، وحثَّت عليها الفطرة، ووافقها العرف؛ فإننا ننصح بالتزام تعاليم الشرع بترتيب الصفوف، ووقوف كلٍّ في مكانه المحدد له، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.. والله تعالى أعلى وأعلم.

اقرأ أيضًا:

بعد اختلاف الأهلة.. مرتان صام المسلمون فيهما رمضان 28 يوماً وهذا ما حدث

بعد مفاجأة موريتانيا.. 13 دولة تحتفل بعيد الفطر اليوم

دولة عربية تفاجئ مواطنيها بإعلان عيد الفطر في منتصف الليل: العيد الصبح