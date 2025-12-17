حذرت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، الأزواج والزوجات من الخصام بينهما واستمراره، مؤكدة أن القطيعة محرمة شرعا وتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى.

عن الحكم الشرعي للخصام والهجر بين الزوجين في الإسلام

وأكدت الداعية الإسلامية أن الشريعة الإسلامية قامت على مبادئ العفو والتسامح، وحرّمت استمرار القطيعة والعداوة لما لها من آثار سلبية على الأسرة وصلة الأرحام والمجتمع ككل.

وأوضحت دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد، أن استمرار الخصام بين الزوجين يتعارض مع توجيهات الدين، كما أن النبي ﷺ حذّر من الشحناء والخصام، مستشهدة بالحديث الشريف الذي يوضح أن أبواب الجنة تُفتح يومي الاثنين والخميس، ويُغفر لكل عبد إلا المتخاصمين، حيث يُؤجَّل غفرانهم حتى يصطلحوا، في دلالة واضحة على خطورة استمرار العداوة.

وأشارت أبو الخير إلى أن الإسلام نهى عن هجر المسلم لأخيه أكثر من ثلاثة أيام، معتبرة أن ما يحدث في بعض البيوت، خاصة بين كبار السن، يمثل مخالفة صريحة لهذا التوجيه النبوي، لافتة إلى أن الأجيال الأصغر قد تكتسب هذا السلوك الخاطئ نتيجة ما تراه داخل الأسرة.

وتطرقت دينا أبو الخير إلى الحالات التي قد يوجد فيها ضرر حقيقي حال الطلاق أو الانفصال، موضحة أن أهل العلم أجازوا في بعض الظروف بقاء الزوجين معًا مع التنازل المتبادل عن بعض الحقوق، حفاظًا على مصلحة الأبناء والكيان الأسري، بشرط عدم وجود قطيعة أو هجر.

وختمت الداعية الإسلامية حديثها مشددة على أن استمرار الزواج مع وجود خصام وعداوة يعرّض الزوجين لغضب الله، مؤكدة ضرورة الحفاظ على المودة والرحمة، حتى وإن اقتضت الظروف العيش في مساحات منفصلة، طالما بقي الاحترام والتواصل دون قطيعة.

