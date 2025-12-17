خالد الجندي يكشف عن تصوير قرآني بليغ في قوله تعالى "وأحيط بثمره"

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تصوير قرآني بليغ في سورة الكهف عند قوله تعالى "وأحيط بثمره"، قائلًا إن القرآن الكريم قدّم تصويرًا بليغًا للحسرة في قصة صاحب الجنتين، موضحًا أن التعبير يحمل دلالات قوية على شمول الهلاك وعدم وجود أي فرصة للنجاة.

وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc، أن الآيات الواردة في سورة الكهف تكشف مشهدًا فنيًا متكاملًا يصوّر لحظة انهيار الجنة التي كان يملكها الرجل المغرور، مشيرًا إلى أن كلمة «أحيط» تعني أن كل أنواع العقوبة والهلاك قد أحاطت بالمزرعة، سواء من خلال غَوْر الماء أو نزول عقاب من السماء.

وأوضح الجندي أن استخدام كلمة «أصبح» في قوله تعالى «فأصبح يقلب كفيه» لا يرتبط بزمن الصباح، بل يأتي في إطار الحركة الفنية للآية التي ترسم مسرح الواقعة، مؤكدًا أن الهلاك قد يكون وقع ليلًا، لكن التعبير جاء ليعكس حالة الرجل عندما رأى الخراب بعينيه وهو يقلب كفيه ندمًا على ما أنفقه، ويقول: «يا ليتني لم أشرك بربي أحدًا».

