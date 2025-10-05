أمين الفتوى يحذر من تركيب صور الفتيات مع المشاهير: حرام شرعًا

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين قال فيه: «ظهر في الفترة الأخيرة تطبيق على مواقع التواصل يقوم بدمج صور البنات مع صور لمشاهير لا تجمعهم بهم أي صلة قرابة أو معرفة، فهل يجوز شرعًا استخدام هذا التطبيق؟».

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استخدام هذه التطبيقات بهذا الشكل حرام شرعًا، لما فيها من تدليس على الناس، وفتح لباب الفتنة، وإهانة للنفس.

وقال الدكتور فخر إن بعض الفتيات يقمن بدمج صورهن مع صور شخصيات عامة أو مشهورة، وكأن هناك معرفة أو علاقة تربط بينهما، مؤكدًا أن هذا خداع بصري وتزييف للواقع، وفيه إساءة إلى صاحبة الصورة قبل غيرها، لأن كأنها تقول «ليس لي قيمة إلا إذا نُسبت إلى فلان»، وهذا ينتقص من كرامتها التي أكرمها الله بها.

وأضاف أن الأخطر من ذلك أن بعض الناس قد يستخدمون هذه الصور المركبة للإيحاء بعلاقات غير حقيقية بين أشخاص يعرفون بعضهم في العمل أو الدراسة أو الجيرة، مما قد يؤدي إلى الوقيعة والفتنة وإشاعة الفاحشة بين الناس، مؤكدًا أن كل هذا محرم شرعًا.

وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه التطبيقات تفتح بابًا خطيرًا من الشكوك والاتهامات الباطلة، وقد تسبب مشكلات أسرية واجتماعية جسيمة، لأن البعض قد يصدق ما يراه دون تحقق، داعيًا الجميع إلى الحذر من الانسياق وراءها أو استخدامها بدافع المزاح أو الشهرة.

وتابع الدكتور فخر قائلًا: «حرام شرعًا أن نصنع مثل هذه الصور أو ننشرها، لأنها تجمع بين التدليس والإهانة وفتح باب الفتنة، وهي أمور نهى عنها الشرع الحنيف، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولًا».

ونوه أمين الفتوى إلى أن من يشارك في تركيب هذه الصور أو نشرها يشارك في الإثم، داعيًا إلى استخدام التقنية في الخير والعلم والمعرفة، لا في ما يهين الناس أو يسيء إليهم، قائلًا: «نسأل الله أن يُصلح أحوالنا جميعًا ويهدينا لما فيه الخير والصواب».

اقرأ أيضًا:

أمين الفتوى: الخاطب لا يملك أي سلطة شرعية على خطيبته.. طاعتها لوالديها فقط

بعد تحذير الزراعة.. أمين الفتوى: قتل الحيوانات الضالة حرام شرعًا ويجوز بشرط

ما الأفضل: تأخير صلاة العشاء في جماعة أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد؟.. الإفتاء توضح