ماذا تفعل لو اكتشفت خيانة شريك حياتك؟.. واعظة بالأزهر تجيب

قالت حنان عمران، واعظة بالأزهر الشريف، إن مشكلة الخيانة الزوجية أصبحت من القضايا الحساسة والمتكررة في البيوت، مؤكدة أن التعامل معها يحتاج إلى وعي وحكمة، وليس اندفاعًا أو قرارات متسرعة.

وأضافت عمران، خلال حلقة برنامج" بيوتنا" المذاع على قناة" الناس": أن تصرف الزوجة بتفتيش هاتف زوجها من وراءه تصرف مرفوض شرعًا، لأنه يدخل في باب التجسس الذي نهى الله عنه في قوله تعالى: "ولا تجسسوا"، موضحة أن الله هو الستّير، ومن يستمر في المعصية دون توبة فالله يكشف ستره في الوقت الذي يشاء.

وأكدت الواعظة أن الخيانة مسؤولية مشتركة بين الزوج، والزوجة، والطرف الثالث، فالإهمال، والانشغال، والفراغ العاطفي قد تكون أسبابًا تدفع بعض الأزواج للوقوع في الخطأ، لكن هذا لا يبرر المعصية أبدًا، مشيرة إلى أن سهولة التواصل عبر الإنترنت زادت من فرص الانزلاق في العلاقات المحرمة.

ودعت عمران إلى مراجعة العلاقة مع الله أولًا، لأن من يستشعر رقابة الله لا يمكن أن يقدم على الخيانة، موضحة أن الحل الحقيقي يبدأ بالتوبة الصادقة، وإنهاء العلاقات المحرمة فورًا، ثم معالجة الأسباب التي أدت إلى الانحراف عن الطريق الصحيح.

ووجّهت رسالة للطرف الذي تعرض للخيانة، قالت فيها: "لا تتخذ قرارك في وقت الصدمة، وخذ وقتك للتفكير بحكمة، فربما كان ما حدث درسًا يعيد الأمور إلى نصابها"، مشددة على أهمية التفكير في مصلحة الأبناء والبعد عن الفضائح، لأنهم لا ذنب لهم فيما حدث.

واستشهدت عمران، بحديث النبي ﷺ عن الذين يتركون الحلال ويذهبون إلى الحرام، مؤكدة أن "الحرام لا يدوم، وزرعه شيطاني لا جذور له"، داعية الجميع إلى الستر والعفاف والقناعة بالحلال.

