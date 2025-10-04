هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤالٍ ورد إليه نصه: هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟، مؤكدًا أن قص الأظافر لا ينقض الوضوء مطلقًا، ولا يؤثر عليه بأي حال من الأحوال.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن قص الأظافر من سنن الفطرة التي علّمنا إياها النبي ﷺ، مثل حلق الشعر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والاغتسال يوم الجمعة، ووضع الطيب وغيرها مما ورد في السنة النبوية.

وأضاف الشيخ إبراهيم عبد السلام أنه لم يرد في الشرع ولا عن أحد من العلماء أن قصّ الأظافر أو حلق الشعر ينقض الوضوء، مبينًا أنه يجوز للمسلم أن يقص أظافره أو شعره وهو على وضوء دون الحاجة لإعادة الوضوء بعدها.

وأشار إلى أن نواقض الوضوء المعروفة هي ما يخرج من أحد السبيلين، أو النوم العميق على غير هيئة المتمكن، أو مسّ العورة المغلظة، أو ما ورد فيه خلاف فقهي كمسّ المرأة الأجنبية. أما قصّ الأظافر أو الشعر فليس من بينها إطلاقًا.

