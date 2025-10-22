حتى تصل إلى صفاء القلب وراحة البال.. 8 خطوات ينصح بها مصطفى حسني

وجه الداعية الإسلامي، مصطفى حسني، عدة نصائح لوصول المؤمن إلى صفاء القلب وراحة البال، وهي حالة إيمانية تحقق شعور السكينة والطمأنينة في الحياة والعبادة.

وحدد حسني، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 8 خطوات بمثابة روشتة إيمانية للوصول إلى صفاء القلب وراحة البال، وهي:



- أكثر من ذكر الله ليستقر قلبك ويطمئن فؤادك.



- ابتعد عن كثرة الجدال واحفظ لسانك من الغيبه والنميمة.



- نقّ قلبك من الغل والحسد بالصفح والدعاء بالخير للآخرين.



- أحط نفسك بالصحبة الصالحة التي تعينك على الخير وتبعدك عن الشر.



- تأمل في نعم الله واشكرها لتزداد سكينة ورضا.



- أحسن الظن بالله ولما اختاره لك لتسكن نفسك وترتاح.



- اقرأ القرآن بتدبر ليضيء بصيرتك ويشرح صدرك.



- سلّم أمرك لله واقبل قضاءه لتجد الطمأنينة في كل حال.



