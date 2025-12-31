هل فيلر الشفاه حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تلقى الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة من محافظة المنيا، تقول: ما حكم عمل فيلر الشفاه بغرض التجميل، ولماذا نُقبل على تجميل شيء خلقه الله جميلًا في الأصل؟.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامى مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الأصل هو الرضا بخلق الله سبحانه وتعالى، وشكره على النعمة التي أنعم بها على الإنسان، مؤكدًا أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، ولا حاجة لتغيير الخِلقة بدافع تحسين ما هو جميل في الأصل.

وأشار إلى أن كثيرًا ممن لجأوا إلى هذه الإجراءات التجميلية تعرضوا لأضرار وتشوهات، بعد أن كان الشكل طبيعيًا وجميلًا، موضحًا أن الإقدام على مثل هذه الأمور دون حاجة حقيقية قد يعرّض الإنسان لمخاطر صحية ونفسية لا داعي لها.

وبيّن أن التدخلات التجميلية إذا كانت على سبيل العلاج وليست التجميل، كإصلاح تشوه ناتج عن حادث أو عيب خلقي أو مشكلة واضحة تؤثر على الشكل الطبيعي، فلا حرج فيها شرعًا، لأن المقصود حينها هو إعادة العضو إلى هيئته الأصلية وليس تغيير خلق الله.

اقرأ أيضاً:

يمنع زوجته من الجلوس أمام أعمامها دون حجاب فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب

هل السجود في الصلاة للتسبيح فقط ولا يجوز التحدث إلى الله؟.. أمين الفتوى يوضح

5 ردود شرعية على ادعاء بدعية الاحتفال بالمولد النبوي.. يكشف عنها عالم أزهري