تلقى الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة من السويس تعاني من روماتويد في عضلات الجسم، ولا تستطيع القيام أو الجلوس بسهولة أثناء الصلاة، حول حكم صلاتها جالسة على الكرسي.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامى مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الأصل في الصلاة أن تُؤدى قائمًا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا أن هذا الركن يسقط بالعجز.

وأكد أن من لم يستطع القيام أو الركوع أو السجود بسبب مرض أو مشقة شديدة، فقد رخّص له الشرع الشريف أن يؤدي الصلاة قاعدًا، ولا حرج عليه فى ذلك، مشيرًا إلى أن الرخصة الشرعية جاءت رفعًا للحرج وتيسيرًا على المرضى وأصحاب الأعذار.

وأشار إلى أن الصلاة على الكرسي في هذه الحالة جائزة تمامًا، ما دام العجز قائمًا، وأن على المريضة أن تتوضأ وتصلي بحسب قدرتها، دون تكليف بما لا تطيق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

