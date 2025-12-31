إعلان

الإفتاء: التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا وفيها امتثال لأمر قرآني

كتب : علي شبل

04:19 م 31/12/2025

دار الإفتاء المصرية

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم التهنئة بالعام الجديد، قائلة إن التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا ففيها الامتثال للأمر القرآني العام بتذكر أيام الله تعالى، وما فيها من نعم وعبر وآيات.

واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، وتجدد الأيام على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها.

وأضافت الإفتاء، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه نَصَّ جمعٌ من الفقهاء على استحباب التهنئة بقدوم الأعوام، والشهور؛ فقد نُقل عن الحافظ المقدسي أنه قال: "الذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة"، وقال ابن حجر الهيتمي: "وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد"، وقال العلامة القليوبي: "التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام، قال ابن حجر: مندوبة"، وقال اللبدي الحنبلي: "لا بأس بتهنئة المسلمين بعضهم بعضًا بمواسم الخيرات وأوقات وظائف الطاعات".

دار الإفتاء المصرية العام الجديد

