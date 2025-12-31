خالد الجندي: الموت يأتي غفلة ولا أحد يشعر بقرب أجله قبلها بمدة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من أعظم نعم الله على الإنسان أن يمد له في العمر حتى يتوب، موضحًا أن فرصة الرجوع إلى الله هي نعمة كبرى قد يغفل عنها كثيرون.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة DMC، أن كثرة الحوادث التي تمتلئ بها الأخبار يوميًا تؤكد أن الموت يأتي على غفلة، نافياً ما يُشاع عن شعور الإنسان بقرب موته قبلها بمدة، مشددًا على أن أغلب من يفارقون الحياة لم يكونوا مستعدين لتلك اللحظة، لأن أحدًا لا يخرج من بيته وهو يظن أنها نهايته.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن قوله تعالى إن الساعة تأتي فجأة لا يعني بالضرورة الأحداث الكونية العظمى ليوم القيامة، بل قد تكون الساعة بالنسبة للإنسان هي موته المفاجئ، مؤكدًا أن لا أحد يضمن أن يعيش ساعة أخرى، ومشيرًا إلى أن الغفلة وترك الصلاة والخصومات من أخطر ما يبتلى به الناس وهم لا يشعرون بقرب الأجل.

وشدد على أن الندم بعد الموت لا ينفع، مستشهدًا بآيات الحسرة التي تصف حال الإنسان إذا أدرك الحقيقة بعد فوات الأوان، داعيًا إلى المسارعة بالتوبة وعدم تأجيلها، خاصة في الأيام المباركة، مطالبًا بإعلان حالة الطوارئ للتوبة فورًا والرجوع إلى الله قبل أن تُغلق أبواب الفرصة.

