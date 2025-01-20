هل يعرف المتوفى من الذي يزوره ومن يدعو له؟.. أبو اليزيد سلامة يكشف

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بأمانة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عما إذا كان المتوفى يعرف لمن يزوره أو من يدعو له من أهله أو من غير أهله.

وفي رده على سؤال من شخص يقول: هل يعرف الميت بمن يزوره، قال سلامة: نعم بمشيئة الله تعالى، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما مِن أحدٍ يمُرُّ بقبْرِ أخيهِ المؤمنِ يَعرِفُه في الدُّنيا، فيُسلِّمَ عليه؛ إلَّا عرَفَه وردَّ عليه السَّلامَ".

وأضاف سلامة، في رده على سؤال آخر تلقاه يقول صاحبه:

هل يعرف الميت من الشخص الذي دعا له بخير؟، أجاب سلامة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: الراجح أن المتوفى يعلم بمن يدعو له بخير وذلك؛ لأنه يصل ثواب الدعاء للميت وينتفع به.

وذكر الباحث الشرعي بأمانة هيئة كبار العلماء الدليل ما رواه البيهقي والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: «رب أنى لي هذه الدرجة؟ فيقول: بدعاء ولدك لك»، قال في مجمع الزوائد : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث. (البيهقي في سننه الكبرى)، وقال الحافظ في الفتح: وفي الحديث جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولد.

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