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أمين الفتوى يوضح حكم إعطاء الصدقة للمارة المتسولين فى الشوارع

01:05 م الإثنين 13 يناير 2025

الشيخ علي فخر

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كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلي الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول،"حكم إعطاء الصدقة للمتسولين وهل يجب على المتصدق التحري أولًا؟

وقال أمين الفتوى، أن الصدقة تجوز على أي شخص، سواء الأقارب أو غير الأقارب، وحتى على الأغنياء.

وأضاف فخر، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن أي شخص يجهل حال بعض المارة الذين يتسولون في الشوارع ولا يستطيع أن يحدد إذا كان الشخص يستحق الصدقة أم لا، ومن الممكن أنه يمتهن هذا الأمر، ليجمع من خلاله أموالا كثيرة، ولكن في حال إذ أيقنت أنه لا يستحق الصدقة، فمن الممكن أن ترده بقليل من المال أو نقول له كلمة طيبة.

الشيخ علي فخر إعطاء الصدقة للمارة المتسولين دار الإفتاء المصرية
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