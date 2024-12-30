بحلم بشخص يؤذيني ويلاحقني أعمل إيه؟.. رد غير متوقع من هاني تمام (فيديو)

كتب - علي شبل:

بحلم بشخص يؤذيني ويلاحقني ويسبب لي أذى نفسي.. ماذا أفعل؟.. سؤال من سيدة تلقاه الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أجاب عنه، كاشفا عن نصيحة نبوية مهمة تعالج مثل هذه المسألة.

في رده، أوضح تمام خلال لقائه ببرنامج مع الناس عبر فضائية الناس، أن الرؤيا السيئة تكون من الشيطان، أما الرؤيا الحسنة المبشرة فتكون من الله سبحانه، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم من الشيطان الرؤيا من الله تعالى.

ونصح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر بأن ينام الشخص على طهارة ووضوء، ويقرأ أذكار النوم، ويتوجه إلى الله عز وجل أن يصرف عنه الأذى والشر ولا يضع باله في هذه الأمور السيئة.

وكشف تمام عن نصيحة نبوية في مثل تلك الحالة، موضخا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أول ما تقوم من النوم تتفل عن يسارك ثلاث مرات وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر الرؤيا السيئة التي رأيتها، فبإذن الله تعالى يصرف الله عن العبد هذا الشر المؤذي.

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