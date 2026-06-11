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خالد الجندي: مصافحة النساء" محل خلاف".. والخروج من الخلاف مستحب

كتب : محمد قادوس

04:56 م 11/06/2026

الشيخ خالد الجندي

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا يدعو إلى مصافحة النساء، بل يرى تركها خروجًا من الخلاف، لكنه شدد على ضرورة فهم الحكم الشرعي عند وقوع المسألة، موضحًا أن دور العالم هو بيان الحكم لا فرض رأي واحد على الناس.

المصافحة من مسائل الخلاف الفقهي

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أن مسألة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية من المسائل التي وُصفت في الفقه الإسلامي بأنها «محل خلاف»، وهو ما يعني أن هناك آراء معتبرة للعلماء فيها، ولا يجوز التشدد في الإنكار على من أخذ بأحد هذه الآراء.

رأي الجمهور وبعض الاستثناءات الفقهية

وأشار إلى أن جمهور العلماء يرى حرمة المصافحة، مستدلين بقول السيدة عائشة رضي الله عنها: «ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط»، فيما أجاز بعض الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي والحنبلي، مصافحة العجوز التي لا تُشتهى عند أمن الفتنة، كما نقلت بعض الروايات عن فعل الصحابة.

الخلاف يمتد إلى نقض الوضوء

وأضاف أن الخلاف امتد أيضًا إلى مسألة نقض الوضوء باللمس، حيث يرى الإمام الشافعي أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا، بينما يرى الإمام أبو حنيفة أنه لا ينقض، في حين فرّق الإمام مالك بين اللمس بشهوة فينقض، وبغير شهوة فلا ينقض، مؤكدًا أن هذا التنوع الفقهي يفتح باب التيسير عند الحاجة.

قاعدة التعامل مع المسائل المختلف فيها

وشدد الجندي على قاعدة مهمة في التعامل مع الخلاف، وهي «لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفق عليه»، لافتًا إلى أن من ابتُلي بمثل هذه المسائل يمكنه تقليد القول الأيسر، مع التأكيد أن ترك المصافحة أولى وأحوط خروجًا من الخلاف، حفاظًا على الدين وسلامة المجتمع.

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الشيخ خالد الجندي الوضوء المصافحة لعلهم يفقهون

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