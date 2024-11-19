"صلوا كما رأيتموني أصلي".. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب

كتب - علي شبل:

تعد الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من أعماله، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت، فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت، فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة التي يفلح صاحبها، وينجح، وعلمها لأصحابه أبين تعليم بالقول والفعل، وكان يقول لهم: صلّوا كما رأيتموني أصلّي. كما في صحيح البخاري، وغيره.

وبين الفقهاء أركان الصلاة وسننها، وكذلك حددوا أمورا مستحبة تزيد الأجر والثواب وكذلك الأمور المكروهة التي تنقص من الأجر والثواب.. ومن مكروهات الصلاة التي أوردها العلماء في كتب الفقه تلك الأمور التي نجمعها في التقرير التالي:

1- الالتفات:

والالتفات في الصلاة له أقسام:

القسم الأول: التفات القلب، وهو الوسواس ونزغات الشيطان التي تحول بين العبد وصلاته، وقلَّ من يَسْلَم من هذه الوساوس وهي منقصة للصلاة.

القسم الثاني: الالتفات بالبصر أو بالرأس يميناً وشمالاً، وهو منهي عنه، لما جاء في حديث عائشة قالت: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" رواه البخاري، والاختلاس: أخذ الشيء بسرعة.

وقول ابن القيم: "الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: أحدهما: التفات القلب عن الله إلى غير الله، والثاني: التفات البصر، وكلاهما منهي عنه".

2- رفع البصر إلى السماء:

المذهب: أن رفع البصر إلى السماء مكروه.

والقول الراجح والله أعلم: أن رفع البصر إلى السماء محرم.

ويدل على ذلك: حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لينتهين أقوامٌ عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم " أخرجه البخاري وعند مسلم عن أبي هريرة وجابر: " أو لا ترجع إليهم " (وسبق توضيح المسألة).

3- تغميض العينين:

وهو قول المذهب أن تغميض العينين مكروه، وقال ابن القيم في زاد المعاد: "ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة...".

4- الإقعاء:

الإقعاء مكروه في الصلاة، وله صور:

الأولى: أن يجعل ظهور قدميه في الأرض ويجلس على عقبيه. وهذه الصورة هي التي عند المذهب.

الثانية: أن يجعل أصابع قدميه في الأرض، وتكون عقباه قائمتين، وإليتاه بين عقبيه.

الثالثة: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض، وهذه الصورة هي تفسير أهل اللغة.

الرابعة: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه.

والقول الثاني: أن الإقعاء في الصورة الرابعة من السنة

ويدل على ذلك: حديث طاووس قال: "قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم.

5- افتراش الذراعين في السجود:

كأن يمد يديه من مرفقيه إلى كفيه ويلصقهما بالأرض.

وهذه الصفة مكروه، ويدل على ذلك: حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب"، متفق عليه.

6- العبث:

والعبث: هو عمل ما لا فائدة فيه ولا حاجة له سواءً كان برجل أو يد أو لحية أو ثوب أو غير ذلك.

ومن العبث مسح الحصاء أو التراب أو الرمل وغير ذلك من غير عذر سواءً من جبهته أو موضع سجوده.. وهو مكروه عند قول جمهور العلماء، ويدل على ذلك: حديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت فاعلاً فواحدة لتسوية الحصى" متفق عليه، وفي رواية "فواحدة أو دع".

7- التخصر:

والتخصر: وضع اليد على الخاصرة. وهو مكروه على، وبه قال جمهور العلماء، ويدل على ذلك: حديث أبي هريرة "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً" متفق عليه.

8- فرقعة الأصابع وتشبيكها:

والفرقعة: غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت، سواءً في أصابع اليدين أو الرجلين، وكراهة ذلك لأنه من العبث.

وتشبيك الأصابع: إدخال أصابع، إحدى اليدين بين أصابع الأخرى.

9- أن يصلي وهو حاقن:

الحاقن: هو الذي احتبس بوله، والحاقب: هو الذي احتبس غائطه، وفي معناهما من احتبس الريح.

ويدل على كراهة ذلك: حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان" رواه مسلم، (والأخبثان): هما البول والغائط.

• والحكمة من النهي: نقصان الخشوع، والمضرة التي تلحق الإنسان باحتباسه.

10- أن يصلي بحضرة طعام:

المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أن الصلاة بحضرة الطعام مكروهة وهو قول جمهور العلماء.

ويدل على ذلك: حديث عائشة السابق: "لا صلاة بحضرة طعام" رواه مسلم.

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