خالد الجندي يحضر حفل زفاف المخرج المنفذ لبرنامجه بكنيسة أكتوبر.. صور

شارك الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في حفل زفاف مينا سامي عزيز، المخرج المنفذ ببرنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة DMC، والذي أقيم في كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارمرقس بمدينة 6 أكتوبر.

التأكيد على القيم المشتركة

حضور الشيخ الجندي، جاء كلفتة تضامن واحترام بين الأديان، حيث قدم تهانيه للعريس والعروس، مشددًا على قيم المحبة والاحترام المتبادل كأساس لبناء الأسرة، مؤكدًا أن المناسبات الاجتماعية والدينية تعد فرصة لتعزيز روح التعايش بين مختلف المكونات الدينية في المجتمع.

تقدير من العريس

العريس مينا سامي عزيز أعرب عن سعادته بحضور الشيخ الجندي، واعتبر ذلك دعماً معنويًا كبيرًا يعكس الاحترام والتقدير المتبادل.

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