أُقدّم فيديوهات كوميدية على فيسبوك بغرض جني المال، فما الحكم الشرعي؟ أمين الفتوى يُجيب

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول" أقوم بعمل فيديوهات كوميدية مضحكة بطريقة محترمة على الفيس بوك وبيدخلى مبلغ من المشاهدات، هل الفلوس دي حلال أم حرام؟ مع العلم أن إعلانات فيس بوك على حسب المشاهد متابع لإيه أكثر يعني لو متابع كرة هتظهر له إعلانات عن الرياضة لو متابع مشايخ هيظهر له إعلانات برامج ومصحف؟

وقال أمين الفتوى مش عايزين نقعد نتكل على هذا وشباب بيقدموا محتويات مش هادفة ويقول الحمد لله بتجيب لي فلوس أو العاب تجيب فلوس هل تبنى المجتمعات والأمم بهذا والعبرة ايه هدفك اللي أنت حققته في الحياة وجعلنا الهدف كسب المال وبالتالي لا تبالى من أي طريق يأتي به المال.

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة" الناس": هذا فشل في الحياة وقلة حيلة عن النجاح والتقدم والتفوق ولا تبنى الأمم والمجتمعات بهذه الطريقة وأصبحنا نعتبر دي مصدر من مصادر الكسب وفضحت البيوت والناس لا تبالى بالأخلاق ومحتويات تقدم وربما ضررها أكثر من نفعها.

ونصح أمين الفتوى الشباب أن ينتبه لدراسته والكسب من أشياء تنفع المجتمع بدل من هذه الخرافات.

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