مدبولي يفتتح الدورة السابعة والخمسين لمعرض الكتاب

كتب : محمد أبو بكر

10:47 ص 21/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، منذ قليل.

وتفقد "مدبولي"، كل من جناح وزارات الدفاع والداخلية والثقافة وعدد من الأجنحة الأخرى.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

الدكتور مصطفى مدبولى معرض القاهرة الدولى للكتاب جناح وزارات الدفاع والداخلية والثقافة

