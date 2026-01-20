الشيخ خالد الجندي يحذر من فوضى الفهلوة وغياب إتقان العمل

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه قدم بحثًا علميًا كاملًا حول الكتاب الذي ألّفه الإمام علي بن محمد بن أحمد بن موسى بن سعود المعروف بالخزاعي، أحد علماء القرن الثامن الهجري، والذي تصدى فيه للمخرفين والمهرطقين في عصره ممن كانوا يرون أن الصناعة وهم، وأن المهن لا قيمة لها، مشيرًا إلى أن هذا الإمام الجليل وضع مؤلفًا فريدًا بعنوان «تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعملات الشرعية».

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن هذا الكتاب الموسوعي يقع في نحو 900 صفحة كاملة، تناول فيها المؤلف جميع المهن والحرف التي كانت موجودة في العصر النبوي وعصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بدءًا من الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة، وصولًا إلى الساقي وسائس الخيل وقائد الجيش والكاتب وأمين السر وسفراء النبي صلى الله عليه وسلم وحامل المدواة وحامل الختم وحامل الراية ومسؤول التوريث والمحتسب، مؤكدًا أن المجتمع الإسلامي في ذلك العصر كان مجتمعًا متكامل المؤسسات بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن القارئ لهذا الكتاب يشعر بعظمة التنظيم الحضاري في الدولة الإسلامية الأولى، حيث كانت كل المؤسسات التي نراها اليوم موجودة بالفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بإمكانات تتناسب مع حجم المجتمع آنذاك، موضحًا أن الفارق لم يكن في الجوهر وإنما في حجم الإمكانات، بينما كانت المهارات والتنظيم والانضباط حاضرة بقوة.

وأضاف أن ما نعاني منه اليوم هو انتشار ما وصفه بثقافة «الفهلوة» في كثير من المهن، وهي آفة خطيرة تهدد المجتمعات، حيث تغيب قيم الإتقان والاحتراف والالتزام المهني، مؤكدًا أن أخلاقيات المهنة وآدابها هي السد المنيع أمام هذه الكارثة التي تجتاح عالمنا الإسلامي في مختلف المجالات.

وحذر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من فوضى الألقاب، حيث يظهر من يصف نفسه بالباحث الشرعي أو الخبير الاستراتيجي أو المدرب النفسي أو الناشط السياسي دون علم أو تأهيل، ويتحدث في الطب والجراحة والأمراض النفسية بلا تخصص، مؤكدًا أن هذه الفوضى تمثل خطرًا حقيقيًا على الوعي العام وعلى قيمة المهنة في المجتمع.

