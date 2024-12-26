حكم زيارة النساء للقبور؟.. محمد على يوضح

كتب-محمد قادوس:

حكم زيارة القبور للنساء؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن العلماء قد اختلف في زيارة القبور للنساء، فالجمهور على كراهة ذلك، واستندوا لأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وذلك لأن النساء فيهن رقة القلب وكثرة الجزع، وعدم الصبر على تحمل المصائب برفع أصواتهن بالبكاء والنحيب.

وذهب علماء الحنفية في الأصح إلى أنه يندب للنساء زيارة المقابر، واستدلوا بعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. رواه مسلم.

وما أجمل ما قال الخير الرملي في هذه المسألة قال : إن كان ذلك لتجدد الحزن والبكاء وما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث: لعن الله زوارت القبور. وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء فلا بأس.



وأضاف علي في رده لمصراوي: أن القول الراجح في المسألة هو عدم كراهة ذلك لعموم قوله صلىالله عليه وسلم: ( فزوروها ) فإن الخطاب يشمل الرجال والنساء لتساويهم في علة الزيارة وهو تذكر الآخرة، وكذلك لما أخرجه الأثرم والحاكم عن عبد الله بن أبي ملكية أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. صححه العراقي.

ولكن على النساء التحلي بالملابس الشرعية عند الزيارة، وكذا الصبر وعدم الجزع وأن يصطحبن مَحرمًا معهن، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه ذئاب البشر الذين يسكنون داخل المقابر، فيجعلون منها وكرا لشرب المخدرات والتجارة في المحرمات.

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