لم تسمع عنها من قبل.. أغرب 5 هياكل خشبية حول العالم (صور)

كتب – سيد متولي

رغم أن البعض قد ينظر إلى الخشب كمجرد مادة تقليدية ومتواضعة في عالم البناء، إلا أن الواقع يكشف عن وجه آخر مدهش لهذه المادة الطبيعية، فالخشب، حين يقع بين يدي معماري مبدع، يتحول إلى لغة فنية تنطق بالجمال والابتكار، وتجسد توازنا فريدا بين المتانة والأناقة.

ومن منشآت حطمت أرقاما قياسية إلى مبان خالدة تحمل عبق التاريخ، أثبت الخشب أنه ليس مجرد خيار بديل، بل ركيزة معمارية قادرة على إبهار العالم، لذا إليك أغرب 5 هياكل خشبية حول العالم بحسب موقع "dailypassport".

جسر "يو بين" في ميانمار.. أطول جسر خشبي في العالم يروي حكاية قرنين

يعد جسر "يو بين" واحدا من أبرز المعالم المعمارية في ميانمار، وأطول جسر في العالم مصنوع من خشب الساج، حيث يمتد لمسافة تبلغ نحو 0.75 ميل (ما يقارب 1.2 كيلومتر).

شيد الجسر بين عامي 1849 و1851 باستخدام أخشاب أُعيد تدويرها من قصر ملكي قديم دمر بفعل الزلازل، ورغم مرور أكثر من 170 عاما على بنائه، لا يزال الجسر قائما حتى اليوم، شامخا فوق مياه بحيرة "تاونجثامن"، وقد تم تعزيز بعض أعمدته الأصلية بالخرسانة لضمان استقراره والحفاظ على هذا الإرث التاريخي الفريد.

"الخاتم الكبير" في أوساكا.. أعجوبة خشبية تتوج معرض إكسبو 2025

في إنجاز معماري غير مسبوق، كشفت اليابان مطلع عام 2025 عن "الخاتم الكبير" في مدينة أوساكا، والذي حصد اعتراف موسوعة جينيس كأكبر هيكل خشبي معماري في العالم.

تم تشييده خصيصا لمعرض إكسبو 2025، مجسدا شعار المعرض "الوحدة في التنوع" من خلال تصميم دائري مهيب يبلغ ارتفاعه 65 قدما، فيما يمتد محيطه لمسافة 1.2 ميل.

وما يميز هذا الصرح الخشبي الفريد هو استخدام الحرفيين اليابانيين لتقنية "نوكي" التقليدية، التي تقوم على ربط الأخشاب دون اللجوء إلى المسامير، في تجسيد لروح الحرفية والدقة التي تشتهر بها اليابان.

ويضم "الخاتم الكبير" ممشى مرتفعا يتيح لزواره إطلالات بانورامية على مدينة أوساكا وأرض المعرض، ليصبح نقطة جذب معمارية وثقافية عالمية.

"مظلة متروبول" في إشبيلية.. تحفة خشبية تظلل قلب المدينة

تعرف محليا باسم "فطر إشبيلية"، وتعد "مظلة متروبول" واحدة من أضخم الهياكل الخشبية المستقلة في العالم، حيث تشكل علامة فارقة في المشهد المعماري لمدينة إشبيلية الإسبانية.

اكتمل بناؤها عام 2011 بتصميم فريد يمزج بين الخشب والفولاذ والخرسانة، مقدما رؤية معاصرة تجمع بين الحداثة والوظائف المتعددة.

وتحت ظلال هذه المظلة العملاقة، تنبض الحياة بمزيج من سوق تقليدي، ومطاعم، ومتحف أثري، ومساحات مفتوحة للفعاليات الثقافية، في حين توفر شرفتها الواسعة إطلالة بانورامية تخطف الأنفاس على أفق المدينة التاريخية.

متحف تيلاموك الجوي في أوريجون.. عملاق خشبي من زمن الحرب يتحول إلى صرح تاريخي

في ولاية أوريجون الأمريكية، يحتضن متحف تيلاموك الجوي واحدا من أضخم الهياكل الخشبية في العالم، إذ يقع داخل حظيرة منطاد عملاقة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

وما يميز هذا الصرح الهندسي الفريد هو غياب الأعمدة الداعمة الداخلية، ما يجعله أكبر هيكل خشبي مغلق دون دعائم في العالم، ويمتد المبنى لأكثر من ألف قدم، ويغطي مساحة تقارب سبعة أفدنة، ما أتاح له أن يتحول إلى متحف متكامل للطيران.

ويضم المتحف اليوم مجموعة غنية من المعارض والقطع الأثرية التي توثق تاريخ الطيران العسكري الأمريكي ودور المحطة الجوية في خدمة البلاد خلال الحرب.

"كيجي بوجوست" في روسيا.. أسطورة معمارية من الخشب فقط

في قلب جزيرة كيجي شمال غرب روسيا، يقف مجمع "كيجي بوجوست" كواحد من أروع نماذج العمارة الخشبية في العالم، حيث يضم كنيستين تعودان إلى القرن الثامن عشر وبرج ساعة فريد، بنيت جميعها دون استخدام مسمار واحد.

تعد القباب البصلية الشكل، المصنوعة بالكامل من الخشب وفق تقنية نجارة تقليدية روسية، مثالا مذهلا على براعة الحرفيين في ذلك العصر، وتروي الأسطورة أن المعماري الذي شيد الكنيسة استخدم فأسا فقط، ثم ألقاه في البحيرة بعد الانتهاء من العمل، قائلا إنه "لن يبنى مثلها مرة أخرى"، وفي عام 1990، أُدرج الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو، تكريما لهذه التحفة الخشبية النادرة.