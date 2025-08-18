مصيفك في دهب.. 20 صورة لـ أرخص 5 أماكن للإقامة - الليلة بـ555

كتب - سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في دهب، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 أماكن للإقامة في دهب، وفقا لموقع "بوكينج".

Gomam hostel

يقع مكان إقامة "Gomam hostel" في دهب، على بعد 200 م من شاطئ دهب، ويتميز بصالة مشتركة وتراس وإطلالات على البحر، يوفر مكان الإقامة ترفيهاً مسائياً ومطبخاً مشتركاً.

سيتمكن الضيوف في "Gomam hostel" من الاستمتاع بالأنشطة في دهب وما حولها، مثل رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

يقع مطار شرم الشيخ الدولي على بُعد 93 كم ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة 483+ 72 ضرائب ورسوم بإجمالي 555 جنيها.

Rafiki Oasis

يقع مكان إقامة "Rafiki Oasis" في دهب، ضمن 200 م من شاطئ دهب، وهو مخصص لغير المدخنين ويتميز بحديقة وواي فاي مجاني في جميع أنحاء مكان الإقامة. يوفر مكان الإقامة كاريوكي ومطبخاً مشتركاً.

تحتوي بعض الغرف في "Rafiki Oasis" على إطلالات على المدينة، بينما تتميز جميع الغرف بغلاية. تحتوي جميع الوحدات على بياضات أسرّة.

تشتهر المنطقة برياضة ركوب الدراجات الهوائية، كما تتوفر إمكانية استئجار دراجة هوائية في "Rafiki Oasis".

يقع مطار شرم الشيخ الدولي على بُعد 92 كم، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة 638+ 96 ضرائب ورسوم بإجمالي 734 جنيها.

Seven Heaven Hotel And Diving Center

يقع مكان إقامة "Seven Heaven Hotel And Diving Center" في دهب، على بعد 400 م من شاطئ دهب، ويتميز بحديقة ومواقف خاصة للسيارات مجاناً وصالة مشتركة وتراس. يوفر هذا الفندق المصنف نجمتين خدمة الغرف وجهاز صراف آلي. يوفر مكان الإقامة مكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة، وتوصيلات للمطار، ومطبخاً مشتركاً، وواي فاي مجاني في جميع أنحاء مكان الإقامة.

تحتوي غرف الضيوف في "Seven Heaven Hotel And Diving Center" على منطقة جلوس.

يمكن للضيوف في مكان إقامة "Seven Heaven Hotel And Diving Center" الاستمتاع بإفطار يقدم خيارات طعام نباتية. يوجد في مكان إقامة "Seven Heaven Hotel And Diving Center" مطعم يقدّم أطباقاً يابانية، كما يمكن أيضاً طلب خيارات نباتية وحلال ونباتية صرف.

سيتمكن الضيوف في "Seven Heaven Hotel And Diving Center" من الاستمتاع بالأنشطة في دهب وما حولها، مثل رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

يقع مطار شرم الشيخ الدولي على بُعد 93 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 652+ 98 ضرائب ورسوم بإجمالي 750 جنيها.

Ali House

يوفر مكان إقامة "Ali House" إطلالة على المدينة وحديقة وشرفة، ويبعد مسافة 300 م تقريباً عن شاطئ دهب. يحتوي مكان الإقامة هذا على فناء، بالإضافة إلى إطلالات على الجبل.

تتوفر (1) غرفة نوم في الشقة، وغرفة معيشة، ومطبخ مجهز بالكامل فيه ثلاجة وغلاية، و (1) حمّام مع بيديت ودش، وجهاز تكييف.

يتحدث الموظفون اللغة العربية والألمانية والإنجليزية والإسبانية، وهم على استعداد لتقديم المساعدة للضيوف في مكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار الساعة.

يقع مطار شرم الشيخ الدولي على بُعد 93 كم، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة 782+ 117 ضرائب ورسوم بإجمالي 899 جنيها.

Elite Residence Dahab

يتميز مكان إقامة "Elite Residence Dahab" بإطلالة على المدينة ويقع في دهب، كما يشتمل على مطعم، ومطبخ مشترك، وبار وجبات خفيفة، وحديقة، وتراس، ومرافق شواء. تتوفر كل من خدمة الواي فاي ومواقف خاصة للسيارات مجاناً في "Elite Residence Dahab".

تضم بعض الوحدات تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، ومطبخاً مجهزاً بالكامل مع ثلاجة، وحمّاماً مشتركاً مزوداً ببيديت ولوازم استحمام مجاناً.

يتوفر إفطار يقدم للضيوف خيارات طعام من بوفيه أو كونتيننتال أو نباتية في مكان الإقامة.

يوفر مكان إقامة "Elite Residence Dahab" المصنف 5 نجوم ساونا وحوض استحمام ساخن.

توجد صالة مشتركة في مكان الإقامة هذا ويمكن للضيوف الاستمتاع برياضة ركوب الدراجات الهوائية بالجوار.

يبعد مكان إقامة "Elite Residence Dahab" مسافة 500 م عن شاطئ دهب. يقع مطار شرم الشيخ الدولي على بُعد 93 كم، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة 978+ 147 ضرائب ورسوم بإجمالي 1125 جنيها.