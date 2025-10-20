أغرب الفنادق في العالم.. من الجليد والأشجار وتحت الماء (صور)

تجربة في قلب الطبيعة.. أفضل 5 مواقع للتخييم في مصر

في رحلة حول العالم، توجد فنادق لا تشبه أيّ آخر، تجمع بين الفن المعماري المدهش والتجربة التي تكاد تكون خيالية.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" لايف استايل، أبرزها وفق لما جاء في "Luxus Magazine"، "ArchDaily".

The Muraka Maldives

يعد جناح Muraka في منتجع Conrad Maldives Rangali أول جناح تحت الماء كامل؛ جزء منه فوق سطح الماء وآخر تحت السطح.

الطابق العلوي يحتوي على غرفة نوم رئيسية، وغرفة توأم، ومطبخ وصالة تُطلّ على المحيط، مع حمام لا متناهي infinity pool.

القسم المغمور يقع حوالي 5 أمتار تحت سطح البحر، وجدرانه وقبه الزجاجي الأكريليكي الشفاف يتيح للنزلاء مشاهدة الحياة البحرية الأسماك، الشعاب المرجانية، وحتى ربما بعض الزواحف البحرية الصغيرة من غرف النوم والحمّام.

Jukkasjärvi السويد

يقع هذا الفندق في شمال السويد، شمال الدائرة القطبية الشمالية يتم بناؤه سنويًا من الثلج والجليد المقطوعين من نهر Torne، ويتم إعادة تشكيله وتجديده كل شتاء.

الطرُز الفنية تُقام فيها الغرف، بما في ذلك الكنيسة (ice church)، بار الثلج، وأثاث وزخارف كلها من الجليد أو الثلج.

درجات الحرارة داخل الغرف تنخفض إلى ما يقرب من −5°مئوية ليلاً، ويستخدم النزلاء أكياس نوم خاصة للحفاظ على الدفء.

Treehotel Harads السويد

فندق يصعد بك إلى قمم الأشجار غرف معلقة بين أغصان أشجار الصنوبر، تصميمات معمارية فريدة تلعب بين الشفافية والتعرّف على الطبيعة.

من أشهرها غرفة Mirror Cube التي تغطيها مرايا تعكس الغابة والسماء، فتبدو الغرفة مفتوحة للاختفاء فيها إذا ما نظرت من بعيد.

هناك أيضًا The Bird’s Nest (عش الطيور) وغرف مثل Blue Cone وغيرها، كل منها تصميم فني مع فكرة تدمج بين اليابسة والطبيعة الخلابة.

InterContinental Shanghai Wonderland الصين

يقع الفندق ضمن محجر مهجور (quarry) تم تحويله إلى بحيرة اصطناعية، وتضم بعض الغرف أسفل الماء.

التصميم مركب، حيث يشكل الفندق نوعًا من "المنحدر الأخضر المعلّق" (hanging gardens) يعلو جانب المحجر.

عدد الغرف كبير، والفندق يوفر تجربة تجمع بين عناصر المناظر الطبيعية، والمياه، والتصميم البصري المثير.

