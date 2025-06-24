أغرب مكان في العالم.. جزيرة أغلب سكانها من القطط

كتبت- أسماء مرسي:

تشتهر جزيرة تاشيروجيما الواقعة في محافظة مياجي جنوب اليابان باسم "جزيرة القطط"، حيث يتجاوز عدد القطط فيها عدد البشر بشكل كبير، ما يجعلها ملاذا لعشاق هذه المخلوقات.

حياة القطط ورعايتها

تتمتع قطط جزيرة تاشيروجيما بحياة فريدة وتحظى برعاية فائقة من قبل سكان الجزيرة الذين يعتبرونها مصدر بركة.

بدأت قصة وجود القطط في الجزيرة خلال عصر إيدو (1600-1868)، حيث تم جلب حوالي 200 قطة برية لمكافحة الفئران التي كانت تهدد ديدان القز، والتي كانت حيوية لإنتاج الحرير.

لاحقا، مع تحول الصيد إلى المهنة الرئيسية للسكان، استفادت القطط بشكل كبير من وفرة الأسماك، ما ضمن لها تغذية جيدة.

يحرص السكان المحليون على تنظيم تغذية القطط عبر محطات تغذية مخصصة، ويُطلب من الزوار الامتناع عن إطعامها الوجبات الخفيفة، وفقا لصحيفة "theguardian"، وموقع "indiatimes".

انخفاض عدد السكان وتأثيره

رغم من ازدهار حياة القطط، تواجه الجزيرة أزمة حادة، بعد أن كان عدد سكانها يقارب 900 نسمة بعد الحرب العالمية الثانية، انخفض العدد تدريجيا ليصل إلى 80 شخصا، وذلك مع انتقال كبار السن إلى البر الرئيسي وترك قططهم وراءهم.

بحلول عام 2017، لم يتبق سوى 13 شخصا، واليوم، لا يعيش في الجزيرة سوى أربعة سكان فقط.

ضريح ميوري وتجربة الزوار

تضم الجزيرة ضريح ميوري، الذي أُقيم تكريما لقطة قُتلت عن طريق الخطأ بسقوط الصخور.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة المزيد من القطط هناك، ورغم بساطة الجزيرة وغياب الفنادق والمقاهي الفاخرة، إلا أنها توفر خيارات إقامة ومقاهي بسيطة ومناسبة للزوار الباحثين عن تجربة فريدة وهادئة بصحبة القطط.

اقرأ أيضا:

تضبط الكوليسترول.. 4 وجبات إفطار هتقوي قلبك

ماذا يفعل تناول الكبدة الضاني بالكلى والكبد؟.. لن تتوقع

عدو خفي في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

عدو الكلى الأول.. توابل شهيرة تدمرك دون أن تدري

تقي من سرطان القولون.. 4 فواكه تدمر الخلايا السرطانية