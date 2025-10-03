تجربة في قلب الطبيعة.. أفضل 5 مواقع للتخييم في مصر

لم تسمع عنها من قبل.. أغرب 5 هياكل خشبية حول العالم (صور)

لم تعد الفخامة حكرا على الفنادق ذات النجوم الخمس؛ بل امتدت إلى قلب الصحراء، شواطئ البحيرات، وسكون الواحات.

في مصر، يبرز التخييم الفاخر أو ما يعرف عالميا بـ "Glamping"، كأحد أبرز الاتجاهات السياحية الجديدة، التي تمزج بين الهدوء الطبيعي والتجهيزات الراقية.

وفقا لموقع GlampingHub, يشهد الشرق الأوسط، وخاصة مصر، تطورا متسارعا في هذا النوع من السياحة، بفضل تنوع البيئات الطبيعية والمواقع التراثية الفريدة.

أفضل مواقع التخييم الفاخر في مصر

1- Remal El Rayan – الفيوم



أحد أوائل مواقع التخييم الفاخر الرسمية في مصر، يقع في قلب محمية وادي الريان.

ويتميز بخيام أنيقة مجهزة بمكيفات هواء، حمامات خاصة، وحتى "جاكوزي" في بعض الوحدات.

يمكنك أيضا الاستمتاع بمأكولات محلية وعالمية في مطعم "لومايا" داخل المخيم، مع جلسات غروب مثالية على الرمال.

2- Al Nyhaya – سيوة



في عمق صحراء سيوة الغربية، يقدم مخيم "النهاية" تجربة تخييم فريدة من نوعها بخيام على طراز Bell Tent، مفروشة بسجاد بدوي وأثاث بسيط لكنه أنيق، مع إطلالة بانورامية على الكثبان الرملية.

3- Basecamp – الجلالة "العين السخنة"



على قمة جبل الجلالة، وبجوار "حديقة المغامرات"، تجد خياما فاخرة مزودة بكل وسائل الراحة الحديثة، مع إمكانية المشاركة في أنشطة مثل التسلق، المشي الجبلي، والتزلج على الأسلاك.

4-Lac Moeris – بحيرة قارون بالفيوم



موقع ساحر على ضفاف بحيرة قارون، يجمع بين الجمال الطبيعي للتلال المحيطة والماء الهادئ، مع تصميم داخلي أنيق يوحي بأجواء المنتجعات، وتوفر الخيام أسرة مريحة، إضاءة خافتة، ومساحة خارجية لجلسات نار.

5-Glamping على البحر الأحمر – الغردقة / شرم الشيخ



على امتداد الساحل، ظهرت مؤخرا خيام أنيقة وفيلات خشبية فاخرة وسط الرمال الذهبية، تقدم تجارب Glamping بحرية متكاملة، ويمكن للضيوف الجمع بين التخييم ورياضات الغوص، أو جلسات يوغا صباحية على الشاطئ.

