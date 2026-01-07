"فستان وحجاب".. 10 صور لـ يارا السكري من احتفالها بعيد ميلادها

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

خطفت الفنانة إيمان العاصي أنظار جمهورها بعد مشاركتها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت بملامح مميزة، وشعر قصير.

كزبرة (أحمد بحر)

نشر الفنان أحمد بحر الشهير بكزبرة، صورة جديدة له جمعته بالكينج محمد منير ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

نور إيهاب

خطفت الفنانة نور إيهاب الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال وبمكياج هادئ.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها، صورة جديدة جمعتها بـ أختها الفنانة ميس حمدان، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال "خاصية القصص القصيرة".

آية سليم

ظهرت الفنانة آية سليم بدون مكياج، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها، صورة جديدة من أحدث ظهور لها أثناء وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها جامبسوت باللون الرصاصي، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

بدرية طلبة

ظهرت الفنانة بدرية طلبة بإطلالة كاجوال، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

إسراء عبد الفتاح

ظهرت الفنانة إسراء عبد الفتاح مع زوجها الفنان حمدي المرغني وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

إنجي المقدم

تواصل الفنانة إنجي المقدم الاستمتاع بوقتها في عرض البحر على متن يخت، ونشرت صور جديدة من كواليس رحلتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وساحرة.

نادية الجندي

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها أحدث ظهور لها على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية بنطال أسود، وبلوزة جلد سوداء.