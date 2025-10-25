اكتشف سحر مصر.. 15 صورة لأشهر المعالم الأثرية في قنا

تعد محافظة قنا واحدة من أبرز الوجهات السياحية في صعيد مصر، لما تزخر به من آثار فرعونية وقبطية وإسلامية، إلى جانب ما تتميز به من طبيعة خلابة تمتد على ضفاف نهر النيل.

وتستقبل قنا زوارها من مختلف أنحاء الجمهورية والعالم على مدار العام، حيث تجمع بين عبق التاريخ وقدسية المواقع الدينية القديمة، وفقا لموقع وزارة السياحة والأثار المصرية.

أهم المعابد والمناطق الأثرية الفرعونية

معبد دندرة

يقع معبد دندرة على بعد 6 كم غرب مدينة قنا و60 كم شمال الأقصر، وهو من المعابد القليلة التي لا تزال محتفظة بأغلب تفاصيلها المعمارية والنقوشية، وخصص المعبد لعبادة الإلهة حتحور، آلهة الحب والموسيقى والجمال عند المصريين القدماء.

يتكون مجمع دندرة من عدة مبان، أبرزها المعبد الرئيسي ومعبد أصغر مكرس للإلهة إيزيس، إضافة إلى البحيرة المقدسة، وكان يعرف قديما باسم "لونيت" أو "تانتيري"، عاصمة الولاية السادسة في العصر القبلي.

معبد قوص

تقع مدينة قوص جنوب شرق قنا بحوالي 30 كم، وتضم معبدا أقيم في العصر البطلمي فوق بقايا معبد فرعوني قديم، وكان مخصصا لعبادة الإله "ست" إله مدينة أمبوس، ما يعكس الاستمرارية الدينية عبر العصور المختلفة.

منطقة آثار نجع حمادي

تبعد المنطقة نحو 55 كم شمال غرب قنا، وتضم مجموعة من المواقع الأثرية المتميزة مثل:

-قصر الأمير يوسف كمال

-دير الأنبا بلامون

-قرية حمرة دوم

-قناطر نجع حمادي

-مغارة جبل الطارف

معالم إسلامية عريقة

مسجد عبد الرحيم القناوي

يعد مسجد عبد الرحيم القناوي من أشهر المساجد في قنا، ويعود تاريخ إنشائه إلى النصف الأول من القرن العشرين.

يحمل المسجد اسم الشيخ عبد الرحيم القناوي، أحد أعلام التصوف الإسلامي، ويمثل مركزا روحانيا يقصده الزوار من داخل وخارج المحافظة.

يتكون المسجد من صحن مربع يعلوه سقف بشخشيخة مميزة، ويحيط به أربعة إيوانات، أكبرها إيوان القبلة في الجهة الشرقية.

المسجد العمري بقوص

واحد من أقدم المساجد في مصر، بناه طلائع بن رزيق الفاطمي أثناء ولايته على قوص.

ويشتهر المسجد باحتوائه على منبر خشبي يعد من أقدم ثلاثة منابر في العالم الإسلامي، إلى جانب منبر دير سانت كاترين بسيناء، ومنبر مسجد حبرون بفلسطين.

كما يحتوي على كرسي مصحف مصنوع من الخشب المحفور بتقنية الحشوات البارزة، التي انتشرت في أواخر العصر الفاطمي.

أقدم الأديرة القبطية في قنا

دير رئيس الملائكة ميخائيل بنقادة

يقع الدير على بعد 2 كم من مدينة نقادة، ويعتبر من أقدم الأديرة في المنطقة، حيث يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي.

ويضم الدير كنيستين: الأولى باسم رئيس الملائكة ميخائيل وتحتوي على ثلاثة مذابح، والثانية باسم السيدة العذراء، ويحيط بالدير مقابر الأقباط من العصور المختلفة.

دير الصليب والأنبا شنودة

يقع جنوب غرب نقادة، على بعد نحو 8 كم، ويعتبر الدير الوحيد في مصر المكرس للصليب المقدس، والثاني على مستوى العالم بعد كنيسة أورشليم في القدس.

كان الدير يضم في السابق أربع كنائس، ثلاث منها اندثرت جزئيا، وواحدة ما تزال قائمة باسم الأنبا شنودة، أحد أبرز القديسين في التاريخ القبطي.

اقرأ أيضا:

جدل في قرية بريطانية.. والسبب هبوط الزبائن على مطعم بطائرات هليكوبتر

فرصة استثنائية.. عرض شقة فاخرة في لندن بسعر لن تتخيله

بسبب "صرصور".. سيدة تحرق شقتها وتنهي حياة جارتها

زوجان صينيان يحققان ملايين الدولارات من الحفاضات.. ما القصة؟

مدينة إسبانية تحظر مؤقتا تبني القطط السوداء لهذا السبب