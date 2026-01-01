رويترز: اليمن يفرض قيودا على حركة الطيران مع الإمارات ويغلق مطار عدن

قال مصدر حكومي يمني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، الخميس، إن الحكومة اليمنية فرضت قيودا على حركة الطيران من الإمارات وإليها.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مصدر سعودي، أن الحكومة اليمنية فرضت قيودا على حركة الطيران من أبوظبي ودبي وإليهما لتهدئة التصعيد.

وأوضح المصدر السعودي، أن وزير النقل بالمجلس الانتقالي الجنوبي رفض الامتثال وأصدر أمرا بوقف جميع الرحلات الجوية، كما قرر إغلاق مطار عدن اليمني.

ويأتي القرار، بعد أيام من استهداف القوات الجوية السعودية سفينتين تحملان أسلحة ومركبات عسكرية في ميناء المكلا اليمني، قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي.

لاحقا، سحبت الإمارات قواتها من الأراضي اليمنية بناء على طلب من الحكومة المعترف بها دوليا.