إعلان

رويترز: اليمن يفرض قيودا على حركة الطيران مع الإمارات ويغلق مطار عدن

كتب : محمود الطوخي

04:34 م 01/01/2026 تعديل في 04:40 م

حركة الطيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر حكومي يمني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، الخميس، إن الحكومة اليمنية فرضت قيودا على حركة الطيران من الإمارات وإليها.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مصدر سعودي، أن الحكومة اليمنية فرضت قيودا على حركة الطيران من أبوظبي ودبي وإليهما لتهدئة التصعيد.

وأوضح المصدر السعودي، أن وزير النقل بالمجلس الانتقالي الجنوبي رفض الامتثال وأصدر أمرا بوقف جميع الرحلات الجوية، كما قرر إغلاق مطار عدن اليمني.

ويأتي القرار، بعد أيام من استهداف القوات الجوية السعودية سفينتين تحملان أسلحة ومركبات عسكرية في ميناء المكلا اليمني، قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي.

لاحقا، سحبت الإمارات قواتها من الأراضي اليمنية بناء على طلب من الحكومة المعترف بها دوليا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة الطيران الإمارات غلق مطار عدن اليمن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026