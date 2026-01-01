إعلان

إصابة 15 شخصًا بانفجار في متجر للخمور في إسرائيل (فيديو)

كتب : مصراوي

04:55 م 01/01/2026

بانفجار في متجر للخمور في إسرائيل

وكالات

أُصيب 15 شخصًا بجروح متفاوتة، جراء انفجار وقع ليلة رأس السنة داخل متجر لبيع الخمور في مدينة الناصرة شمال إسرائيل، نتيجة تسرّب للغاز، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

ووقع الحادث قبل دقائق من منتصف ليل الأربعاء/الخميس، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى مطعم ومتجر خمور مجاورين. وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار قوي، أعقبه تصاعد كثيف للدخان وألسنة لهب في المكان.

وعلى الفور، هرعت طواقم الشرطة والإطفاء إلى الموقع، وسط مخاوف أولية من احتمال وجود أشخاص عالقين داخل المبنى المتضرر.

كما باشرت فرق الإسعاف التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى عدد من المستشفيات القريبة، من بينها المستشفى الإيطالي، والمستشفى الإنجليزي، والمركز الطبي "إيميك".

وأوضحت الطواقم الطبية أن غالبية المصابين كانوا في حالة وعي عند وصول المسعفين.

فيما أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عامًا بجروح وصفت بالخطيرة، فيما تعرض رجل في الثلاثين من عمره لحروق من الدرجة الثانية طالت نحو 10% من جسده، أما بقية المصابين، وعددهم تسعة، فقد وُصفت إصاباتهم بالطفيفة، وتنوعت بين حروق خفيفة، واستنشاق دخان، وإصابات ناجمة عن شظايا.

وبعد إجراء فحص مشترك من قبل خبراء المتفجرات في الشرطة ومختصي التحقيق في الحرائق، خلصت التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن تسرب للغاز تسبب بضغط قوي داخل المكان. وأكدت الشرطة أن الحادث لا يحمل أي خلفيات جنائية أو أمنية.

انفجار في متجر للخمور إسرائيل اصابة اشخاص ليلة رأس السنة

