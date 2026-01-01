إعلان

هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى

كتب : مصراوي

03:46 م 01/01/2026

جمهورية أرض الصومال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول نشطاء على مواقع التواصل تدوينة لحساب يطلق على نفسها اسم "جمهورية أرض الصومال"، تزعم اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة بأرض الصومال عبر إدراجها في نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول الإمارات.

وزعم الحساب أن الإمارات تمنع سفر الصوماليين إليها وتقبل حملة جواز أرض الصومال.. فهل هذا حقيقي؟

تغريدة جمهورية أرض الصومال المزعومة التي تدعي اعتراف الإمارات بها

صومالي لاند ليست ضمن دول جهات السفر إلى الإمارات

بالتحقق، والدخول على موقع التأشيرة الإلكترونية لدولة الإمارات وحكومة دبي، تأكد مصراوي من عدم إدراج أرض الصومال لا في جهة صدور جواز السفر، ولا المكان الذي سيسافر منه طالب التأشيرة.

صومالي لاند ليست ضمن الدول المصدرة لجوازات السفر للإمارات

وعلى عكس ما تدعي التدوينة المنتشرة على إكس، فإن الصومال تظل ضمن الأماكن التي سيسافر منها طالب التأشيرة، في حين أن الصومال لا توجد ضمن جهات صدور جواز السفر، وذلك تطبيقا لقرار وضع الصومال على الدول المحظور حصول مواطنيها على تأشيرة الإمارات في 2026.

الصومال لا تزال مدرجة ضمن دول جهات السفر للإمارات

وفي حين، حاول حساب "جمهورية أرض الصومال" المزعوم على إكس، الترويج لما يدعيه باعتباره اعترافا صامتا لأول مرة من الإمارات بما وصفه بجمهورية أرض الصومال. يكشف تتبع حسابات مماثلة لأرض الصومال أنها حاولت الترويج للشائعة نفسها لكن بطريقة مختلفة في 19 سبتمبر الماضي عندما بدأت وسائل إعلام تنشر قائمة الدول التي حظرت الإمارات منح تأشيرات لمواطنيها.

أرض الصومال المزعومة حاولت الترويج من قبل لأنها على قائمة السفر للإمارات

حينها نشر الحساب صورة لقائمة الدول التي حظرت الإمارات منح تأشيرة لمواطنيها. وزعم أن الصومال يفشل مجددا في الخروج من القائمة، في حين أن "أرض الصومال" ليست في قائمة الحظر، "ويمكن لمن وصفهم بحاملي جواز أرض الصومال بالسفر للإمارات"!

والطبيعي ألا تدرج الإمارات أرض الصومال في قائمة الحظر، لأن الإمارات لا تعترف بها كدولة، فهي إقليم من الصومال. لكن الصفحة حاولت اللعب على قائمة الحظر والادعاء أن أرض الصومال ليست بها لذا مسموح بسفر حملة جوازها، على غير الحقيقة. فالإمارات لا تدرج أرض الصومال لا ضمن الدول (المسافر منها، ولا المصدرة للجواز) في نظامها الإلكتروني للحصول على تأشيرة دخول الإمارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جمهورية أرض الصومال الإمارات مواقع التواصل نظام التأشيرة الإلكترونية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026